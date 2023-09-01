Дочь Юлии Началовой озвучила свое главное желание и обратилась к публике

Дочь Юлии Началовой выступила в Кремле и пожелала счастья своим близким, об этом сообщает mk.ru.

16-летняя дочь певицы Началовой уже во второй раз выступила в Кремле. На мероприятие она приехала вместе с бабушкой и дедушкой. На концерте, приуроченном ко Дню знаний, Вера Алдонина выступила с песней «Школа-школа».

Публика тепло встретила дочь Юлии Началовой. Девушка постройнела и еще больше стала похожа на свою знаменитую мать. Вера после выступления призналась, что волновалась за кулисами, но овации зрителей затмили ее волнение. По словам певицы, сейчас она раздумывает над тем, в каком направлении будет двигаться дальше.

«Но пока надо отучиться, 11-й класс. Ответственное время. Выпускной класс: предстоит ЕГЭ. Год волнений впереди», — объяснила Алдонина.

Озвучила девочка и свое главное желание:

«Мне очень хочется, чтобы все мои близкие были счастливы», — рассказала Вера.

Напомним, Вера Алдонина — единственный ребенок покойной певицы Юлии Началовой. Артистка скончалась 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. За несколько дней до этого ее госпитализировали с осложнениями от подагры и красной волчанки, высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги.

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