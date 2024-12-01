Дочь Юлии Началовой отпраздновала 18-летие в золоте. Об этом стало известно из соцсетей.

1 декабря Вере Алдониной исполнилось 18 лет. Дочь певицы Юлии Началовой в честь праздника поделилась новой фотосессией — на кадрах Алдонина позирует на фоне золотистых шаров с тортом. Для образа певица выбрала черное платье, расшитое золотыми пайетками и элегантные туфли на шпильках.

В комментариях под записью с праздником ее поздравили звезды: Лариса Рубальская и Александр Панайотов.

«Милая, чудесная и просто очень хорошая Верочка! С днём рождения! Пусть все дни твоей жизни длятся вечно и будут счастливыми! Люблю тебя», — написала Рубальская.

Напомним, Вера Алдонина — единственный ребенок певицы Юлии Началовой. Девочке было 13 лет, когда ее мать скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

Ранее мы писали о том, что дочь Юлии Началовой пытается привыкнуть к университету.