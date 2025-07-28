Дочь Якубовича сообщила, что застряла в самолете из-за массовых задержек рейсов

28 июля в Москве десятки авиарейсов отменили из-за массового сбоя в работе информационных систем. Транспортный коллапс коснулся дочери телеведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича Варвары. 27-летняя наследница артиста призналась, что ждала посадки с 10 утра.

Варвара Видо (творческий псевдоним девушки — прим. «Страсти») опубликовала на своей страничке в соцсетях фото из самолета. Девушка пояснила, что вылет был запланирован на 10.45, но в итоге на борт воздушного судна ее запустили только в 12.13.

«Пока ждали посадки, видели, как переносят рейсы у людей, которые ждут с 7 и 8 утра…, — рассказала подписчикам Варвара. — Видела, как приземляются самолеты, но как работает прилет — точно сказать не могу».

79-летний народный артист был трижды в браке. Вторая жена Галина, бывшая солистка ансамбля «Горожанки», родила ему сына Артема. Дочь Варвара появилась от третьей избранницы Якубовича Марины. В настоящий момент супруги живут отдельно.

Напомним, недавно дочь Леонида Якубовича открыла интернет-магазин с аксессуарами. В нем продаются закладки для книг, браслеты, книги и многое другое.