Аромасвечи, браслеты, кулоны: дочь Леонида Якубовича подалась в торговлю

Дочь ведущего Леонида Якубовича Варвара выпустила собственную книгу и открыла интернет-магазин. В нем продаются всевозможные аксессуары: закладки для книг, браслеты, книги.

На это обратила внимание Экспресс газета.

На днях вышла книга Варвары под названием «Рыцарь и Цыган». Родители были первыми читателями и поддержали наследницу.

Недавно Варвара открыла интернет-магазин. В нем продаются ароматические свечи, а также разные аксессуары: кулоны с отсылкой к книге и композиции «Воин света», кожаные браслеты.

Ранее стало известно, что Якубович снимется в боди-хорроре режиссера Валерии Гай Германики и сыграет злодея. По ее словам, ведущий легко согласился на участие в проекте.

Германика назвала Якубовича «мегакрутым актером». Она уверена, что ведущему «Поля чудес» «давно пора в крутое кино».