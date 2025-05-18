Дочь Якубовича оказалась не в курсе съемок отца в фильме Германики. Об этом сообщает «Абзац».

Дочь телеведущего Леонида Якубовича Варвара Видо прокомментировала новости о грядущих съемках отца в проекте Валерии Гай Германики. По словам девушки, об этом она узнала из Сети.

«К сожалению, я ничего не знаю о проекте. Сама о фильме узнала из новостей только на днях», — рассказала она.

Напомним, Валерия Гай Германика неделю назад объявила о начале съемок боди-хоррора, который должен стать конкурентом западной картины «Субстанция». В фильме под названием «Ням-ням», как утверждает режиссер, должен сняться Леонид Якубович. Сам артист никак не комментировал эти новости.

Ранее мы писали о том, что дочь Леонида Якубовича подалась в торговлю.