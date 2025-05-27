Дочь Волочковой так и не вышла замуж: вот что случилось

Мачеха дочери Волочковой рассказала, что Ариадна до сих пор не вышла замуж. Об этом сообщает Woman.ru.

Месяц назад в особняке Мясникова в Петербурге отгремела свадьба дочери Анастасии Волочковой. Тогда возлюбленные рассказывали, что связали себя церковными узами. А вот об официальных документах из ЗАГСа никто не говорил.

Жена отца Ариадны Волочковой Елена Николаева заявила, что Ариадна до сих пор не вышла замуж за Никиту.

«У них еще не было свадьбы, было только венчание. Я порой придираюсь к словам, но свадьба классическая с ЗАГСом и регистрацией еще впереди. Весной прошло венчание и с мамой они отмечали заключение религиозного союза», — рассказала она.

Николаева добавила, что свадьба состоится этим летом. Однако точную дату она раскрывать отказалась.

«Ариадна хранит все детали в тайне, она даже гостей попросила не рассказывать о дате», — объяснила мачеха.

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