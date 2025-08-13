Дочь Волочковой официально стала женой: сыграли свадьбу втайне ото всех

В апреле в особняке Мясникова состоялась свадьба 19-летней дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадны и ее жениха Никиты. Однако они официально не зарегистрировали брак. Мачеха девушки Елена Николаева рассказала, что пара все же расписалась в ЗАГСе.

Телеведущая рассказывала, что пара сыграет вторую свадьбу и официально зарегистрирует брак в августе. Для подготовки мероприятия они начали сотрудничать с известным режиссером. Точную дату торжества Ариадна и Никита держали в строжайшем секрете.

«Свадьба была, все прошло, расписались. Все прекрасно прошло», — рассказала мачеха Ариадны Woman.ru.

Напомним, первая свадьба возлюбленных прошла в особняке И. К. Мясникова в Санкт-Петербурге. Перед этим Никита и Ариадна решили обвенчаться. До этого дочь Волочковой рассказывала, что торжество в Петербурге предназначалось для матери, а в Москве — для отца Игоря Вдовина. Молодожены хотели избежать каких-либо конфликтов между балериной, ее бывшим избранником и его новой женой Еленой Николаевой.

В Сети ходило много слухов по поводу стоимости свадьбы дочери Волочковой. Балерина позже расставила все точки над «и», пояснив, что торжество прошло по бартеру.