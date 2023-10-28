Крутившая роман с Бондарчуком певица вышла на связь с его экс-женой

Несколько лет назад Лика Стар рассказала, что в 1990 году она якобы была любовницей Федора Бондарчука. Певица призналась, что им приходилось встречаться за спиной у тогдашней жены кинорежиссера Светланы.

Однако спустя 7 лет после скандала Светлана Бондарчук пригласила свою соперницу на откровенное интервью. Блондинка пожаловалась, что никогда не комментировала подробности конфликта, но ее постоянно пытались вывести на разговор. Лика Стар отнеслась с пониманием и принесла свои извинения.

«Я понимаю, Света. Извини. Извини», — виновато сказала Лика Стар.

Однако Светлана вскоре перевела беседу на другую тему, заверив, что она давно пережила эту ситуацию и стала лишь сильнее. При этом Стар призналась, что и ее тема романа с Бондарчуком преследовала долгое время. Она упомянула, что история была надуманной и раскрученной людьми, пишет Woman.ru.

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