Дочь Веры Глаголевой рассказала, как ее отец отпраздновал свое 60-летие

Вдовец актрисы Веры Глаголевой, бизнесмен Кирилл Шубский отметил свой 60-летний юбилей в пустыне. Кадры с праздника показала их дочь Настасия Овечкина на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бизнесмен встретил праздник в кругу самых близких людей в ресторане пятизвездочного отеля в Дубае. «С днем рождения, папочка! Так счастлива быть с тобой рядом в этот день. Мы все тебя очень любим», — написала дочь именинника, опубликовав фото рядом с ним.

Глаголева познакомилась с Шубским в 1991 году на фестивале. Тогда у артистки уже было двое детей от первого брака с артистом Родионом Нахапетовым. Спустя год пара поженилась, а в 1993 году у них родилась дочь Настасия. Старшие дочери актрисы неоднократно говорили, что тяжело пережили развод родителей, но отчим стал для них настоящим другом. Они также присутствовали на его юбилее.

Общая дочь пары Настасия замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. У них подрастают двое сыновей — Сергей и Илья.

Ранее дочь Глаголевой устроила фотосессию с родными без мужа Овечкина в Дубае.