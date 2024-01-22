Дочь Веры Глаголевой показала отощавшего отца, бросившего ее мать ради другой женщины

Актриса и балерина Анна Нахапетова показала отца Родиона Нахапетова в честь его 80-летия. На снимке можно было заметить, что режиссер с годами сильно отощал.

В личном блоге дочь постановщика поздравила родителя с днем рождения, опубликовав фото с ним и с сестрой Марией. К слову, это был праздник и отчима Анны, ведь он родился с ее папой в один день.

«Спасибо, мама, ты подарила нам лучших отцов на свете! С днем рождения, любимые! Будьте, пожалуйста, здоровы, для нас это самое главное. И спасибо за счастье быть вашей дочерью!» - написала Нахапетова в социальной сети.