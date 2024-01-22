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Опубликовано 22 января 2024, 13:39
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Дочь Веры Глаголевой показала отощавшего отца, бросившего ее мать ради другой женщины

Дочь Веры Глаголевой показала отощавшего отца Родиона Нахапетова на 80-летие.
Дочь Веры Глаголевой показала отощавшего отца, бросившего ее мать ради другой женщины

© Starface.ru

Актриса и балерина Анна Нахапетова показала отца Родиона Нахапетова в честь его 80-летия. На снимке можно было заметить, что режиссер с годами сильно отощал.

В личном блоге дочь постановщика поздравила родителя с днем рождения, опубликовав фото с ним и с сестрой Марией. К слову, это был праздник и отчима Анны, ведь он родился с ее папой в один день.

«Спасибо, мама, ты подарила нам лучших отцов на свете! С днем рождения, любимые! Будьте, пожалуйста, здоровы, для нас это самое главное. И спасибо за счастье быть вашей дочерью!» - написала Нахапетова в социальной сети.

Родион Нахапетов с дочерьми

Родион Нахапетов с дочерьми

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что режиссер ушел из семьи еще в 90-х. Тогда он оставил жену, актрису Веру Глаголеву, и уехал работать в США. Там он встретил новую возлюбленную и вскоре после этого попросил супругу о разводе. Близкие звезды признавались, что она так и не смогла простить Родиону измену, даже несмотря на то, что после расставания с ним встретила и полюбила Кирилла Шубского.

Ранее дочь актрисы Веры Глаголевой устроила семейную фотосессию в Дубае без мужа Александра Овечкина.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Вера Глаголева
Родион Нахапетов
Анна Нахапетова
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