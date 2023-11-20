Дочь Веры Глаголевой показала новое фото с отцом-бизнесменом Кириллом Шубским
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Дочь актрисы Веры Глаголевой Настасья Овечкина в социальных сетях опубликовала новый снимок с отцом-бизнесменом Кириллом Шубским. Модель довольно редко показывает его в блоге, но при этом поддерживает с ним крепкую связь.
16 ноября наследница знаменитой артистки отпраздновала юбилей – ей исполнилось 30 лет. Праздник она организовала в Дубае и собрала самых близких друзей и родных. Среди приглашенных гостей оказался и отец Настасьи, с которым у нее хорошие отношения.
На фото отец с дочерью запечатлены за столиком в ресторане. Овечкина, схватив бизнесмена за руку, льнула к нему, а он широко улыбался. Подробностей прошедшей вечеринки именинница раскрывать не стала.
Отметим, что модель неоднократно подчеркивала, что близка с отцом, и он старается максимально участвовать в ее жизни. Например, Шубский часто проводит время с внуками – пятилетним Сергеем и трехлетним Ильей. Обоих мальчиков блогер родила от хоккеиста Александра Овечкина.
Ранее стало известно, что у Александра Овечкина скончался отец в возрасте 71-го года.