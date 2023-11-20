Дочь Веры Глаголевой показала новое фото с отцом-бизнесменом Кириллом Шубским

Дочь актрисы Веры Глаголевой Настасья Овечкина в социальных сетях опубликовала новый снимок с отцом-бизнесменом Кириллом Шубским. Модель довольно редко показывает его в блоге, но при этом поддерживает с ним крепкую связь.

16 ноября наследница знаменитой артистки отпраздновала юбилей – ей исполнилось 30 лет. Праздник она организовала в Дубае и собрала самых близких друзей и родных. Среди приглашенных гостей оказался и отец Настасьи, с которым у нее хорошие отношения.

На фото отец с дочерью запечатлены за столиком в ресторане. Овечкина, схватив бизнесмена за руку, льнула к нему, а он широко улыбался. Подробностей прошедшей вечеринки именинница раскрывать не стала.