Дочь вернувшегося в Россию Данилы Козловского проводит время с бабушкой в США

Дочь актера Данилы Козловского и режиссера Ольги Зуевой с рождения проживает в США. 5-летняя Ода Валентина прошедшим летом побывала в России, однако недавно вернулась в Нью-Йорк, где проводит время с бабушкой.

Ольга Зуева в личном блоге поделилась короткими видеороликами, на которых запечатлена наследница Козловского. Компанию им составила прилетевшая в гости мама артистки.

На кадрах девочка оживленно жестикулировала, рассказывая о чем-то важном, и показывала рукой вдаль. Пользователи Сети отметили моложавую внешность бабушки и выразили уверенность, что Ода-Валентина окружена вниманием и заботой близких.

«Радует, что несмотря на звездный статус, Ольга ведет обычную, спокойную жизнь»; «Ода Валентина — настоящая куколка, очень милая девочка», - отметили комментаторы.

Напомним, Данила Козловский познакомился с Ольгой Зуевой на съемках фильма «Тренер», и у них завязался роман. В феврале 2020 года актриса родила от него дочь в Нью-Йорке. После расставания Зуева приняла решение остаться в США. Сейчас Козловский находится в России и снимается в новом проекте с Паулиной Андреевой.

Ранее актриса Оксана Акиньшина посетила премьеру спектакля «Чуковский» в Театре Ермоловой со своими детьми. Она поддержала Данилу Козловского, который выступал на сцене, что свидетельствует о серьезности отношений пары. Акиньшина и Козловский недавно подтвердили роман.