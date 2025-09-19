Акиньшина перевезла младших детей к себе и привела к Козловскому

Актриса Оксана Акиньшина посетила премьеру спектакля «Чуковский» в Театре Ермоловой со своими детьми. Она поддержала актера Данилу Козловского, который выступал на сцене, что свидетельствует о серьезности их отношений. Об этом сообщает Woman.ru.

Постановка состоялась 18 сентября и стала знаковой для Козловского, который пережил «отмену» в России. Он вернулся на театральную сцену после продолжительного перерыва. Актер был удостоен бурных оваций.

В зале присутствовала Оксана Акиньшина и ее дети – 12-летний Константин и восьмилетняя Эмми, которые обычно проживают с их отцом, продюсером Арчилом Геловани, в Грузии.

Публичная поддержка артистки Козловского была воспринята как знак их серьезных отношений. Слухи об их романе появились еще во время съемок фильма-катастрофы «Чернобыль», вышедшего на экраны в 2021 году.

Не так давно Данила и Оксана опубликовали романтичное фото с отдыха. Все решили, что таким образом они объявили о своих отношениях.