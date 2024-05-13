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Опубликовано 13 мая 2024, 10:38
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Дочь Валерия Меладзе рассекретила пол будущего ребенка

24-летняя беременная дочь Валерия Меладзе раскрыла, что у певца родится внук.
Дочь Валерия Меладзе рассекретила пол будущего ребенка

© Starface.ru

24-летняя дочь певца Валерия Меладзе Софико рассекретила пол будущего ребенка. Оказалось, что совсем скоро у артиста родится внук.

В личном блоге сестра беременной девушки Арина поделилась фотографиями с праздника, организованного в связи с тем, что Софико станет мамой. О том, что звездная наследница в положении, было известно еще с начала года. А вот подробности она предпочитала скрывать. Однако на вечеринке baby shower она призналась, что ожидает появления на свет мальчика.

Отметим, что Софико старается избегать публичности, поэтому о переменах в ее жизни становится известно благодаря ее сестре Арине. Именно она в 2022 году сообщила о помолвке девушки, а затем и о свадьбе. Софико Меладзе вышла замуж за топ-менеджера Савву Байбакова.

К слову, у Валерия есть еще одна взрослая дочь Инга. Старшая наследница певца уже счастлива в браке. В октябре 2023 года она вышла замуж в Грузии за фотографа Никиту Бережнева.

Ранее портал «Страсти» рассказал, куда пропал Валерий Меладзе и что происходит с его карьерой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Валерий Меладзе
Ирина Меладзе
внуки звезд
ребенок
новости звезд
беременность