Дочь Валерия Меладзе оштрафовали за безбилетный проезд в общественном транспорте
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Дочь певца Валерия Меладзе Арину оштрафовали за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте. Штраф составил 2 тыс. рублей.
Соответствующее постановление оказалось в распоряжении Telegram-канала «Самые сливки».
Источник опубликовал документ, согласно которому 16 августа было вынесено решение о штрафе в отношении Арины Меладзе.
О девушке известно немного. Дочери музыканта 20 лет. С 2020 года она является студенткой медицинского университета, Меладзе мечтает стать педиатром.
В начале августа отец Арины появился в компании супруги, певицы Альбины Джанабаевой. Артисты выступали на светском мероприятии, не уточнив, где именно оно проходило.
До этого ходили слухи, что пара разводится. Джанабаева не появлялась рядом с Меладзе и периодически делилась тревожными мыслями.