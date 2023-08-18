Дочь Валерия Меладзе оштрафовали за безбилетный проезд в общественном транспорте

Дочь певца Валерия Меладзе Арину оштрафовали за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте. Штраф составил 2 тыс. рублей.

Соответствующее постановление оказалось в распоряжении Telegram-канала «Самые сливки».

Источник опубликовал документ, согласно которому 16 августа было вынесено решение о штрафе в отношении Арины Меладзе.

О девушке известно немного. Дочери музыканта 20 лет. С 2020 года она является студенткой медицинского университета, Меладзе мечтает стать педиатром.

В начале августа отец Арины появился в компании супруги, певицы Альбины Джанабаевой. Артисты выступали на светском мероприятии, не уточнив, где именно оно проходило.

До этого ходили слухи, что пара разводится. Джанабаева не появлялась рядом с Меладзе и периодически делилась тревожными мыслями.