Дочь Валентины Легкоступовой отреагировала на свадьбу Юрия Фирсова полным равнодушием
Фото: Lomohov Anatoly/East News
На днях стало известно, что безутешный вдовец Юрий Фирсов спустя 2,5 года после смерти супруги Валентины Легкоступовой вновь женился. Об этом он сообщил поклонникам, подчеркнув, что прошло уже много времени с трагедии в его жизни, и горевать больше он не намерен. Журналисты после этих новостей сразу же связались с дочерью погибшей и попросили ее прокомментировать ситуацию. Однако реакция Анэтты Бриль смогла удивить.
Разговаривать о новой семье Фирсова девушка не пожелала и в принципе проявила полное равнодушие к его свадьбе. Она заявила, что после смерти матери они с ним больше никак не связаны, и у нее своя жизнь.
«Мне неинтересны ни эти вопросы, ничего вообще. Про себя рассказывать мне тоже не особо интересно. Желаю вам всего хорошего, хорошей весны, хорошего настроения. У меня своя жизнь», - сообщила Анэтта изданию mk.ru.
Отметим, что между Бриль и Фирсовым всегда были натянутые отношения. Девушка никогда не принимала избранника матери и не скрывала своего плохого мнения о нем. Более того, одно время Анэтта открыто обвиняла бывшего отчима в том, что именно он причастен к смерти Легкоступовой. Мол, Валентина никогда не пила, но Юрий пристрастил ее к бутылке и не просто так. Девушка была убеждена, что он всегда преследовал корыстные цели и хотел заполучить наследство.
Однако сам яхтсмен отрицал все домыслы Бриль и заявлял, что бывшую супругу сильно любил. Но прошло уже почти три года с ее смерти, поэтому он стал двигаться дальше.
Ранее поклонники раскритиковали Юрия Фрисова за скорую свадьбу.