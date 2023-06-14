Дочь Валентина Юдашкина Галина в спешке покинула Россию

В начале мая мир российской моды погрузился в траур. Буквально за пару дней страна лишилась сразу двух выдающихся модельеров. Сначала из жизни от желудочного кровотечения ушел Вячеслав Зайцев, а за ним после продолжительной болезни Валентин Юдашкин. Буквально на днях Галина Юдашкина вышла на связь с поклонниками и заявила, что намерена делать все, чтобы отец ею гордился. Однако уже сегодня появилась информация, что она поспешно покинула страну.

Известно, что уже несколько лет наследница кутюрье живет вместе с семьей в Гонконге. Там у нее имеется элитная недвижимость, да и целом уже полностью налажен быт. Из-за смерти дизайнера ей пришлось на несколько недель вернуться в Россию, и поклонники думали, что теперь, чтобы управлять Домом моды Юдашкина, она переедет обратно в Москву. Но Галина, по всей видимости, решила иначе. После сорокового дня смерти Галина приняла решение вновь улететь за границу.

В личном блоге дочь кутюрье выставила новый пост, в котором сообщила, что находится сейчас Гуанчжоу. По ее словам, в последний раз она посещала его вместе с отцом в 2017 году. «Он так сильно любил Гуанчжоу и Гонконг», - поделилась Галина.

К слову, вдова Юдашкина тоже в скором времени собирается покинуть Россию. Она признавалась, что не может выдерживать разлуку с внуками. Раньше она постоянно откладывала поездки из-за болезни супруга. Теперь же она планирует перебраться к ним за границу.

Ранее Галина Юдашкина эмоционально обратилась к отцу на 40 день после его смерти.