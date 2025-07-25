Дочь Успенской Татьяна Плаксина впервые показала предполагаемого бойфренда

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала фото с таинственным незнакомцем. Предположительно, это именно тот бизнесмен, с котором девушка начала встречаться весной 2025 года.

В апреле «королева шансона» удивила поклонников, неожиданно заявив, что у ее дочери появился возлюбленный. Личность бойфренда она не раскрыла и призналась, что даже сама еще не знакома с ним, так как встречу с будущей тещей ему нужно заслужить. Плаксина же о личной жизни не высказывалась, но недавно вдруг опубликовала фото, на котором показала предполагаемого избранника.

На кадре, которым поделилась Татьяна, она сидела в домашней обстановке рядом с мужчиной. Он был без футболки. Никакой подписи к снимку девушка не оставила.