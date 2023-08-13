Дочь Успенской «прогнулась» на камеру

Дочь Любови Успенской опубликовала в своем блоге новое видео. Татьяна Плаксина показала, как в 33 года умеет выгибаться.

Оказалось, это было сделано ради причёски. Певица позировала в гримерке в белом топе и коротких шортах. Сев на стул, Плаксина прогнулась, чтобы сделать более объемную укладку на голове, сообщает «Вокруг ТВ».

«Секреты красоты от моего любимого Алишера», — написала знаменитость.

Поклонники восхитились умениями певицы. Они отметили превосходную гибкость Плаксиной, назвав не фигуру красивой. При этом певица Слава и вовсе призналась, что она — «ее любовь».

Ранее мы писали, что певица Наташа Королева сообщила о свадьбе.