12:50, 22 декабря 2022
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Дочь Успенской показала любимую девушку на вручении музыкальной награды
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая после всех испытаний начала заниматься музыкальной карьерой, появилась на мероприятии в компании любимой подруги. Девушки сидели рядом, обнимались, держались за руки.
Речь идет о дизайнере Анике Керимовой. Было видно, что брюнетку с пышным бюстом и Плаксину связывают теплые отношения.
Дочь Успенской в тот вечер была удостоена первой музыкальной награды. Плаксину поддерживали не только Керимова, но и, конечно же, мать.
Ранее Успенская вывела дочь на сцену в трусах, чтобы сделать ее популярнее.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: