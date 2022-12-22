Дочь Успенской показала любимую девушку на вручении музыкальной награды

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая после всех испытаний начала заниматься музыкальной карьерой, появилась на мероприятии в компании любимой подруги. Девушки сидели рядом, обнимались, держались за руки.

Речь идет о дизайнере Анике Керимовой. Было видно, что брюнетку с пышным бюстом и Плаксину связывают теплые отношения.

Дочь Успенской в тот вечер была удостоена первой музыкальной награды. Плаксину поддерживали не только Керимова, но и, конечно же, мать.

Ранее Успенская вывела дочь на сцену в трусах, чтобы сделать ее популярнее.