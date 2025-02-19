Дочь Любови Успенской начала продавать картины после побега от матери: сколько стоят творения Плаксиной

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина погрузилась в искусство. После скандального побега от матери в 2024 году она стала чаще писать картины и недавно решила их продавать. Творение артистки можно приобрести за 100 тысяч рублей.

В личном блоге Плаксина опубликовала кадры, на которых показала свою картину. Она небольшого размера, и там изображен слегла размытый портрет.

«В этом году я хочу вам показать свою новую работу, поделиться с вами. Если она вам понравилась, у вас есть шанс ее приобрести. Открываю аукцион со 100 тысяч рублей. Пишите под постом», - написала Татьяна в Сети.

Напомним, что рисует дочь Успенской уже довольно давно, но раньше не продавала картины. Несколько лет Татьяна была сосредоточена на музыкальной карьере. Однако в 2024 году она неожиданно сбежала от матери и обвинила ее в том, что находилась под ее гнетом. Спустя несколько дней Любовь Залмановна вернула дочь, и сейчас они вновь вместе появляются на светских мероприятиях, будто ничего и не было.

Ранее дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина намекнула, что у нее есть мужчина.