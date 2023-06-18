Дочь умершей от рака Анны Самохиной назвала ее дом проходным двором

Актриса Анна Самохина ушла из жизни 13 лет назад. После ее смерти близкие друзья буквально растащили нажитое звездой.

Дочь артистки Александра объяснила, что дом ее матери превратился в проходной двор. Подруги актрисы приходили и брали вещи, утверждая, что они не понадобятся ни покойной, ни самой Саше.

Александра рассказала, что ей в наследство достались драгоценности и шуба, которая со временем пришла в негодность, а также 2 миллиона рублей. Однако девушке наследство показалось скромным, поскольку Анна Самохина была востребованной российской актрисой. Александра убеждена, что принадлежащие ей вещи могли забрать коллеги актрисы.

Напомним, что у Анны Самохиной врачи диагностировали рак желудка. Стадия онкологии была последней, поэтому спасти актрису не удалось — в 2010 году она скончалась.

Ранее мы писали, что ушел из жизни актер из сериалов «Кухня» и «След» Дмитрий Сапронов.