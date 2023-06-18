«Даже Маша приходила»: новые подробности состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной

84-летняя Лидия Федосеева-Шукшина две недели назад была госпитализирована в одну из московских клиник из-за жалоб на сердце. Близкий друг актрисы раскрыл новые подробности состояния актрисы.

По его словам, самочувствие Лидии Николаевны ухудшилось. Она до сих пор лежит в реанимации. Знаменитость находится в сознании, однако к ней часто теперь приходят все дочери.

Оказалось, что на прошлой неделе своим вниманием актрису почтила даже Мария Шукшина. Что касается остальных хлопот, ими занимается по большей части Ольга.

Друг Лидии Николаевны добавил, что врачи не делают поспешных прогнозов, осторожничают, передает mk.ru.

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