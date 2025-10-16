Дочь Толкалиной Мария пришла на светское мероприятие с отцом Егором Кончаловским

Дочь актрисы Любови Толкалиной пришла на светское мероприятие с отцом Егором Кончаловским. На днях 24-летняя Мария Михалкова-Кончаловская объявила о разводе с мужем.

Отец и дочь посетили гала-ужин Национальной премии в индустрии красоты. Кадрами с мероприятия Мария поделилась в соцсетях.

Девушка выбрала для выхода образ в стиле актрисы Одри Хепберн. Она надела черное платье длины миди, плотные колготки и обувь на каблуке. Волосы Мария уложила в прическу, а макияж сделала с акцентом на губы.

Напомним, Мария – выпускница Московского художественно-промышленного института. С детства она увлекалась рисованием, а в 2022 году состоялась первая выставка ее работ.

В 19 лет Михалкова-Кончаловская вышла замуж. Отец не сразу принял выбор дочери, хотя препятствовать раннему браку не стал. Свадьбу пара оплатила сама. Однако после пяти лет брака Мария сообщила о разводе, объяснив расставание тем, что у них с супругом стали расходиться ценности.