«Молочный муж выпал — вот и все»: Мария Кончаловская объявила о разводе с Никитой Кузьминым

Дочь режиссера Егора Кончаловского Мария объявила о разводе с мужем Никитой Кузьминым. Они поженились, когда девушке было 19 лет, но она не жалеет, что была в этих отношениях. Подробности выяснил Woman.ru.

Мария призналась — они разошлись без скандалов и выяснений отношений. Решение было принято обоюдно. Сейчас о разводе актриса говорит спокойно, даже шутит: «Молочный муж выпал — вот и все».

«И парой мы были красивой, и очень хорошо прожили пять лет вместе, и мы даже похожи визуально, но так получилось, что ценности стали расходиться, мы стали меняться и поняли — дальше нам не по пути», - поделилась Кончаловская.

По словам актрисы, она не жалеет о браке, хоть и считает, что не нужно было торопиться с ним в 19 лет. Свой первый опыт замужества она называет вполне удачным, просто так сложилось, что супруги не смогли строить будущее вместе.

Также Мария рассказала, что сейчас ее сердце вновь занято. Избранник старше и тоже работает в киноиндустрии. Однако личность мужчины она раскрывать не захотела.

