Дочь Тимати пожаловалась на сверстников, которые узнают ее на детских площадках. Об этом она рассказала в проекте The Kids в соцсетях.

10-летняя дочь Тимати Алиса рассказала о том, мешает ли ей статус звездного ребенка во время знакомства со сверстниками. По словам девочки, она сразу замечает тех, кто хочет завести дружбу только из-за известного отца.

«Бывают люди, которые только из-за этого идут дружить. Но я это вижу. Это очень сильно видно», — рассказала она.

Алиса призналась, что не сразу говорит о родстве с рэпером, когда ее об этом спрашивают.

«Они приходят и говорят: „Привет, давай дружить“. Это бывает на детских площадках. Они говорят: „А ты случайно не дочка Тимати?“ Я обычного говорю „нет“, чтобы подружиться. А они узнают: „Это же ты, это же ты“», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Решетова и Тимати вместе отметили день рождения сына в автосалоне.