«Дочь стала малоподвижна»: ребенок мужа Топурии умер от неизлечимого заболевания

Совсем недавно по Сети распространилось признание экс-возлюбленной Льва Деньгова. Тогда Ирина Рак рассказала о смерти своей дочери и обвинила мужа Топурии в том, что он бросил ребенка на произвол судьбы. На этот раз девушка вновь написала откровенный пост, в котором раскрыла неизлечимый диагноз младенца.

По словам Ирины, девочка родилась абсолютно здоровой. Однако все изменилось после того, как малышке сделали плановую прививку. Рак с болью сообщила: спустя месяц ее ребенок «перестал держать головку и стал малоподвижен». Долгое время медики не могли поставить диагноз, но все-таки вердикт был вынесен: спинальная мышечная атрофия 1 степени. Это — неизлечимое заболевание.

Постепенно у младенца стали отказывать руки и ноги, но Ирина, несмотря ни на что, продолжала борьбу за жизнь дочери в одиночку. Увы, спасти наследницу девушке так и не удалось.

«Душа не умирает, она живет вечно», — поделилась болью Рак.

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