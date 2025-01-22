Дочь солиста «Корней» Бердникова Милана отметила 15-летие в караоке на Рублевке

Старшая дочь солиста «Корней» Александра Бердникова Милана отметила день рождения в элитном караоке на Рублевке. Девочке исполнилось 15 лет.

На свой праздник школьница позвала не только одноклассников и друзей, но и членов семьи. На торжестве были замечены отец с мамой, младшие сестры и брат. Как отмечает StarHit, гости подарили имениннице дорогостоящие вещи – духи, украшения, косметику. Также не обделили девочку и цветами.

Звездный отец в беседе с журналистами признался — он балует дочь и не стесняется этого. По словам Александра, у него со всеми наследниками есть особая связь.

«Я всегда для нее сделаю все, что смогу. Но Милана достаточно скромная, редко что-то просит. Иногда в чем-то и я ее торможу, говорю, мол, тебе это просто не надо. Конечно, рано или поздно она станет самостоятельной, но я такой папа, который своего ребенка не готов будет отпустить никогда. Буду всегда рядом», - поделился певец.

Пока Милана еще учится в школе, но уже сейчас ясно, что по стопам папы она не пойдет. Девочка не хочет становиться певицей. Не исключено, что она в будущем откроет бизнес в сфере красоты, так как интересуется макияжем.

Ранее актриса Анна Хилькевич сообщила, что приняла тяжелое решение в отношении младшей дочери.