Дочь Седоковой интригует фото с богатым поклонником: показала атрибуты роскошной жизни
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Старшая дочь певицы Анны Седоковой Алина Белькевич показала своего молодого человека. Фото с возлюбленным наследница экс-солистки «ВИА Гра» опубликовала на страничке в соцсети.
20-летняя Алина показала фото темноволосого парня в черной футболке, который обнимает ее за талию. Пара сделала снимке на аэродроме, на фоне бизнес-джета и спортивного кабриолета Aston Martin — дочь знаменитости сняла машину не только снаружи, но и изнутри. По-видимому, молодой человек Белькевич из очень обеспеченной семьи, а девушка не собирается скрывать атрибуты роскошной жизни.
Дочь певицы пока не раскрывает личность избранника.
Алина появилась в браке Седоковой с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. Пара прожила вместе около двух лет. От второго мужа, бизнесмена Максима Чернявского, у Анны есть 13-летняя дочь Моника. В 2017 году певица родила сына Гектора. С его отцом, Артемом Комаровым, артистка рассталась практически сразу после появления ребенка на свет.
Напомним, ранее друг Яниса Тиммы рассказал, что Анна Седокова запрещала покойному экс-супругу ставить дома фото сына от первого брака.