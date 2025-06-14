НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 июня 2025, 20:13
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Дочь Седоковой интригует фото с богатым поклонником: показала атрибуты роскошной жизни

20-летняя дочь Анны Седоковой показала фото с незнакомцем на фоне бизнес-джета.
Дочь Седоковой интригует фото с богатым поклонником: показала атрибуты роскошной жизни

© Starface.ru

Старшая дочь певицы Анны Седоковой Алина Белькевич показала своего молодого человека. Фото с возлюбленным наследница экс-солистки «ВИА Гра» опубликовала на страничке в соцсети.

20-летняя Алина показала фото темноволосого парня в черной футболке, который обнимает ее за талию. Пара сделала снимке на аэродроме, на фоне бизнес-джета и спортивного кабриолета Aston Martin — дочь знаменитости сняла машину не только снаружи, но и изнутри. По-видимому, молодой человек Белькевич из очень обеспеченной семьи, а девушка не собирается скрывать атрибуты роскошной жизни.

Дочь певицы пока не раскрывает личность избранника.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Алина появилась в браке Седоковой с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. Пара прожила вместе около двух лет. От второго мужа, бизнесмена Максима Чернявского, у Анны есть 13-летняя дочь Моника. В 2017 году певица родила сына Гектора. С его отцом, Артемом Комаровым, артистка рассталась практически сразу после появления ребенка на свет.

Напомним, ранее друг Яниса Тиммы рассказал, что Анна Седокова запрещала покойному экс-супругу ставить дома фото сына от первого брака.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Анна Седокова
певица
дочь