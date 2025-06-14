Дочь Седоковой интригует фото с богатым поклонником: показала атрибуты роскошной жизни

Старшая дочь певицы Анны Седоковой Алина Белькевич показала своего молодого человека. Фото с возлюбленным наследница экс-солистки «ВИА Гра» опубликовала на страничке в соцсети.

20-летняя Алина показала фото темноволосого парня в черной футболке, который обнимает ее за талию. Пара сделала снимке на аэродроме, на фоне бизнес-джета и спортивного кабриолета Aston Martin — дочь знаменитости сняла машину не только снаружи, но и изнутри. По-видимому, молодой человек Белькевич из очень обеспеченной семьи, а девушка не собирается скрывать атрибуты роскошной жизни.

Дочь певицы пока не раскрывает личность избранника.