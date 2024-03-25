Дочь с бабушкой: что происходит в семье пропавшей Алеси Кафельниковой

Дочь Алеси Кафельниковой живет с бабушкой на Бали, пока модель молчит в соцсетях. Мария Тишкова опубликовала кадры, на которых гуляет с подросшей Киарой.

Подписчики выразили восторг по поводу малышки и задали вопрос о местонахождении ее матери Алеси. Девушка долгое время не выходит на связь в соцсетях и не появляется на светских мероприятиях. О ее карьере тоже ничего не известно.

Напомним, что в мае 2021 года модель вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина, который старше ее на 12 лет. Вскоре у пары родилась дочь Киара. Однако весной 2023 года Мария Тишкова, мать Алеси, заявила о том, что Георгий совершает эмоциональное насилие над ее дочерью. В результате девушка полностью оборвала отношения с матерью.

Модель и ее муж сначала отрицали утверждения женщины, а затем прекратили вести любые контакты. На страницах социальных сетей Кафельниковой тихо. В то время как Киара проводит много времени с бабушкой.

Мария Тишкова давно проживает на Бали, и, по всей видимости, Киара переехала к ней. В своем профиле Мария поделилась фотографиями прогулки девочки по пляжу.

Она также выразила свою реакцию на трагедию, произошедшую 22 марта в «Крокус Сити Холле», предложив своим подписчикам советы по управлению стрессом.

Ранее мы писали о том, муж Алеси Кафельниковой столкнулся с многомиллионными долгами. Федеральная служба судебных приставов требует взыскать с Петришина огромную сумму.