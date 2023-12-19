Дочь Рязанова отреагировала на слова Михалкова, который отказался считать работы режиссера «кино»

Дочь советского режиссера Эльдара Рязанова Ольга прокомментировала мнение кинодеятеля Никиты Михалкова о работах отца. Напомним, он заявил, что не считает картины Рязанова «кино».

Комментарий Ольги приводит сайт Daily Storm.

«Я вообще не хочу комментировать этого ***», - заявила она и добавила, что посмотрит мнение Михалкова, но вряд ли захочет его комментировать. Ольга поблагодарила издание за то, что ее поставили в курс дела.

Напомним, Михалков похвалил режиссера Жору Крыжовникова и его работу «Слово пацана». Кинодеятель назвал его «лучшим режиссером России» и охарактеризовал как серьезного, думающего и очень профессионального человека.

При этом работы Рязанова Михалков назвал только «фильмами», которые «хорошо и весело смотреть». По мнению режиссера, «кино – это другое». Тем не менее он отметил, что лучшей работой Рязанова стал фильм «Ирония судьбы».