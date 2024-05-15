Дочь режиссера Егора Кончаловского вместе с мужем уехала из России в Азербайджан. Об этом стало известно из соцсетей девушки.

Дизайнер Мария Михалкова-Кончаловская поделилась в соцсетях фотографией с мужем. Она призналась, что улетела вместе с Никитой Кузьминым в Баку, Азербайджан.

«Два человека с температурой в Баку», — подписала кадр она.

Мария Кончаловская — дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. В сентябре 2020 года она сыграла свадьбу с сооснователем и руководителем IT-компании Никитой Кузьминым. Несмотря на то, что отец Марии сначала был против брака из-за разницы в восемь лет между супругами, позже он все-таки принял решение дочери.

Сейчас Мария Михалкова-Кончаловская занимается написанием картин и авторской росписью одежды.

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