Дочь режиссера Егора Кончаловского Мария показала редкое фото с мужем

Напомним, что Мария вышла замуж довольно рано – в 19 лет. Ее сердце смог покорить молодой бизнесмен Никита Кузьмин. Пара познакомилась на вокзале в Москве. Михайлкова-Кончаловская рассказывала, что она возвращалась уставшая домой с лекций, когда к ней подошел незнакомец и заговорил с ней. Каким-то образом ему удалось обменять рубашку на ее номер телефона, и так началась история их любви.

Когда Мария объявила родителям, что собирается зарегистрировать отношения с Никитой, ее отец оказался против. В отличие от Толкалиной, Кончаловский не сразу принял зятя, но препятствовать счастью дочери не стал.

Ранее мать Егора Кончаловского сообщила, что сын не советуется со звездным отцом.