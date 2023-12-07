Дочь режиссера Егора Кончаловского Мария показала редкое фото с мужем
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Художница Мария Михалкова-Кончаловская опубликовала в социальной сети фото с супругом. Личную жизнь дочь режиссера Егора Кончаловского и артистки Любови Толкалиной редко демонстрирует в блоге, но решила сделать исключение по важному поводу.
Звездная наследница показала снимок с мужем в честь его дня рождения. Впрочем, поздравлять избранника публично она не стала и ограничилась лаконичной подписью: «С днем рождения, кошь».
Напомним, что Мария вышла замуж довольно рано – в 19 лет. Ее сердце смог покорить молодой бизнесмен Никита Кузьмин. Пара познакомилась на вокзале в Москве. Михайлкова-Кончаловская рассказывала, что она возвращалась уставшая домой с лекций, когда к ней подошел незнакомец и заговорил с ней. Каким-то образом ему удалось обменять рубашку на ее номер телефона, и так началась история их любви.
Когда Мария объявила родителям, что собирается зарегистрировать отношения с Никитой, ее отец оказался против. В отличие от Толкалиной, Кончаловский не сразу принял зятя, но препятствовать счастью дочери не стал.
Ранее мать Егора Кончаловского сообщила, что сын не советуется со звездным отцом.