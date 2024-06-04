Дочь рэпера Тимати Алиса заявила, что хочет уехать в США и стать актрисой. Об этом она призналась в YouTube-шоу «Пин-Код Звезды».

Дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса рассказала, что ей очень нравятся занятия актерским мастерством. Именно с этой профессией она хочет связать свое будущее.

«Когда я вырасту, уеду в Америку, стану актрисой. Хочу в Америке побыть хотя бы пять лет», — заявила она.

При этом бабушка Алены, Симона Юнусова, была удивлена словами внучки.

«В первый раз слышу от тебя про Америку», — рассказала она.

По словам Симоны, Алиса мечтала о жизни во Франции или Южной Корее. Кстати, говоря об актерстве, дочь Тимати призналась, что больше любит кино, чем театр.

«В кино разные локации, миллиард дублей. Если у тебя ошибка, ты можешь переснять, есть шанс. А вот в театре если ошибся, то уже ошибся», — рассказала она.

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