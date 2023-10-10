Дочь поздравила Филиппа Янковского с днем рождения, назвав его «великим п»

Актер Филипп Янковский 10 октября отмечает 54-летие. Дочь Елизавета трогательно поздравила отца в соцсетях, назвав его «великип п».

Подробности приводит сайт «Вокруг ТВ».

Елизавета Янковская -продолжательница актерской династии. В соцсетях она опубликовала фото с братом Иваном и отцом. Под снимком девушка написала: «С днем, наш великий п!»

Напомним, в браке с Оксаной Фандерой у Янковского родились двое детей. В семье царит идиллия: Янковские часто общаются и собираются вместе. Ранее Фандера писала, что если у кого-то есть желание помочь своим детям, то лучше всего просто отстать от них. «Тогда они точно будут счастливы», - делилась актриса.

В конце сентября 93-летний актер Иван Краско рассказал, что встретил день рождения с молодой помощницей. Вместе они уезжали за город, в Воейково, куда были приглашены приятелем артиста Александром Сылко.