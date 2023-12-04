Дочь покойной Юлии Началовой обратилась к поклонникам в день своего 17-летия

Дочери покойной певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина исполнилось 17 лет. Вера Алдонина тепло поблагодарила поклонников за поддержку и поздравления.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем за поздравления и добрые пожелания. Мне безумно приятно», —приводит Teleprogramma.pro слова Алдониной.

Она также призналась, что отметила свой праздник 1 декабря в кругу самых близких и родных людей. Вера живет с родителями Юлии Началовой, но часто бывает в гостях в семье отца.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. В последние дни жизни певица находилась в больнице. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее мы писали, что Вера Алдонина посетила Большой театр в компании отца и мачехи Ольги. Семья выбрала для совместного просмотра балет «Чайка». Жена футболиста после смерти Юлии Началовой во всем старается помогать Вере. Она неоднократно заявляла, что девочка всегда желанный гость в их доме.