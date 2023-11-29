16-летняя дочь певицы Юлии Началовой посетила Большой театр с отцом и мачехой

Дочь покойной певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина посетила Большой театр в компании отца и мачехи Ольги. Семья выбрала для совместного просмотра с 16-летней Верой Алдониной балет «Чайка».

Об этом рассказала в соцсетях жена футболиста Ольга, которая после смерти Юлии Началовой во всем старается помогать Вере. Она неоднократно заявляла, что девочка всегда желанный гость в их доме, сообщает aif.ru.

Ранее Вера рассказала, что всегда радуется, когда ее сравнивают с Юлией Началовой. Она также призналась, что намерена идти творческим путем, и ориентиром для нее всегда будет мама.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. В последние дни жизни певица находилась в больнице. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. У певицы осталась дочь, которая живет с бабушкой и дедушкой.

Ранее мы писали, что певица Лариса Долина поддерживает общение с крестницей Верой Алдониной, которая еще ребенком лишилась матери. Артистка Юлия Началова была хорошей подругой звезды джаза, и именно она настояла, чтобы они породнились. Теперь Лариса Александровна наблюдает за взрослением дочери покойной приятельницы и наставляет ее.