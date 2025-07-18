НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 июля 2025, 11:04
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Дочь погибшего в ДТП брата Сергея Лазарева стала актрисой: как выглядит племянница певца

Дочь погибшего в ДТП брата певца Сергея Лазарева Алина стала актрисой.
Дочь погибшего в ДТП брата Сергея Лазарева стала актрисой: как выглядит племянница певца

© Starface.ru

Племянница певца Сергея Лазарева Алина поделилась в соцсетях, что получила диплом об окончании Института театрального искусства имени И. Д. Кобзона. Девушка училась на актерском факультете.

В личном блоге Алина опубликовала серию снимков в черном вечернем платье, в котором получала документ, подтверждающий ее образование. Диплом не красный, но, судя по улыбке девушки, ее это совершенно не волнует.

«Все! Я дипломированная актриса театра и кино», - объявила Лазарева.

Дочь погибшего в ДТП брата Сергея Лазарева стала актрисой: как выглядит племянница певца

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Финалист «Евровидения» не пропустил большое событие в жизни племянницы и поздравил ее в комментариях.

«Поздравляю! Красотка! Умничка! Горжусь!» - написал Сергей.

Напомним, что Алина является дочерью брата Лазарева Павла, который погиб 10 лет назад. Он попал в ДТП, и врачи не смогли спасти его жизнь. После похорон певец взял на себя воспитание племянницы и подтолкнул ее к профессии актрисы.

Ранее Сергей Соседов ушел с выступления Сергея Лазарева на «Славянском базаре».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Сергей Лазарев
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