Дочь погибшего в ДТП брата Сергея Лазарева стала актрисой: как выглядит племянница певца

Финалист «Евровидения» не пропустил большое событие в жизни племянницы и поздравил ее в комментариях.

«Поздравляю! Красотка! Умничка! Горжусь!» - написал Сергей.

Напомним, что Алина является дочерью брата Лазарева Павла, который погиб 10 лет назад. Он попал в ДТП, и врачи не смогли спасти его жизнь. После похорон певец взял на себя воспитание племянницы и подтолкнул ее к профессии актрисы.

Ранее Сергей Соседов ушел с выступления Сергея Лазарева на «Славянском базаре».