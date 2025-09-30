Дочь певицы Валерии, продюсер Шена Шульгина поделилась редкими кадрами в бикини

Дочь певицы Валерии поделилась новыми кадрами с отдыха. В своем личном блоге 32-летняя Шена Шульгина выложила кадры, на которых она предстала в голубом бикини. Продюсер снялась в шезлонге на фоне бассейна.

«37 градусов. Плавлюсь», — подписала пост девушка.

Шена является первым ребенком Валерии. Она родилась в браке артистки с бизнесменом Александром Шульгиным. Ее имя при рождении — Анна, однако несколько лет назад девушка официально сменила имя. В подтверждение этого наследница певицы показала в соцсети фото паспорта.

Валерия в одном из интервью признавалась, что не имеет ничего против такого решения дочери и полностью ее поддерживает.

Сама Шульгина также рассказывала, что после 30 лет ей стало сложнее бороться с лишним весом. Чтобы оставаться в форме, она отказалась от алкоголя и стала строже следить за питанием.

Ранее мы сообщали о том, что супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, опроверг появившуюся в Сети информацию о мошеннических схемах сына артистки Арсения Шульгина.