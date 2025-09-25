«Абсолютно лживая история»: продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на информацию об аферах сына Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о том, что его пасынок причастен к организации мошеннической схемы.

В разговоре с «Абзацем» Пригожин заявил, что распространяющаяся в Сети информация о сыне его супруги Валерии Арсении Шульгине является недостоверной.

Ранее в различных Telegram-каналах появились данные о том, что наследник артистки через подконтрольные ему структуры привлекал инвестиции в проекты криптовалют и импорта китайских автомобилей. А позже говорилось о многомиллионных исках против молодого человека.

Кроме того, сообщалось, что Арсений якобы привлекал к решению проблем по аферам своего отчима. Однако никаких доказательств этому в Сети предоставлено не было. По словам Иосифа Пригожина, он не знал ни о каких схемах и долгах.

«Я вам могу только сказать одно — вранье, требую доказательств. Лживую информацию распространяют. Я ни с кем точно не встречался и ничего не разруливал. Это абсолютно лживая история. Я подробностей не знаю, но я ни с кем не разговаривал, ни с кем не встречался», — заявил продюсер.

По его мнению, кто-то специально запускает дезинформацию в интернете ради дискредитации, а сами статьи публикуют иноагенты.

«Время 1990-х закончилось, когда люди ходили, что-то качали. Для этого есть специально обученные люди: юристы, адвокаты, правоохранительные органы, которые в состоянии разруливать ситуацию», — пояснил Пригожин.

