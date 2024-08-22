НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 августа 2024, 11:40
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Дочь певицы Валерии кардинально сменила имидж

31-летняя дочь певицы Валерии Шена покрасила волосы в рыжий цвет.
Дочь певицы Валерии кардинально сменила имидж

© Lomohov Anatoly/East News

31-летняя дочь певицы Валерии Шена решила кардинально сменить имидж. Артистка стала рыжей.

В личном блоге Шена поделилась результатом преображения. Она отправилась в салон и попросила изменить ей цвет волос. Долгое время вокалистка была блондинкой, но вдруг захотела перемен. Теперь дочь Валерии рыженькая.

«Как вам? Это я теперь рыжая, получается?» - обратилась Шена к поклонникам в Сети.

Дочь певицы Валерии кардинально сменила имидж

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи положительно восприняли изменения во внешности кумира. Они отметили, что она стала «огненной» и что она приняла правильное решение, решив сменить цвет волос.

Напомним, что Шена родилась у Валерии от продюсера Александра Шульгина. Родители дали ей имя Анна, но, став взрослой, она решила официально сменить имя. Звездная мама положительно отреагировала на выбор дочери и поделилась, что не видит в этом ничего плохого.

Ранее певица Валерия показала себя без макияжа и получила большое количество негативных комментариев.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Валерия
Анна Шульгина
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