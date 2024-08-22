Дочь певицы Валерии кардинально сменила имидж
© Lomohov Anatoly/East News
31-летняя дочь певицы Валерии Шена решила кардинально сменить имидж. Артистка стала рыжей.
В личном блоге Шена поделилась результатом преображения. Она отправилась в салон и попросила изменить ей цвет волос. Долгое время вокалистка была блондинкой, но вдруг захотела перемен. Теперь дочь Валерии рыженькая.
«Как вам? Это я теперь рыжая, получается?» - обратилась Шена к поклонникам в Сети.
Пользователи положительно восприняли изменения во внешности кумира. Они отметили, что она стала «огненной» и что она приняла правильное решение, решив сменить цвет волос.
Напомним, что Шена родилась у Валерии от продюсера Александра Шульгина. Родители дали ей имя Анна, но, став взрослой, она решила официально сменить имя. Звездная мама положительно отреагировала на выбор дочери и поделилась, что не видит в этом ничего плохого.
Ранее певица Валерия показала себя без макияжа и получила большое количество негативных комментариев.