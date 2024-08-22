Дочь певицы Валерии кардинально сменила имидж

31-летняя дочь певицы Валерии Шена решила кардинально сменить имидж. Артистка стала рыжей.

В личном блоге Шена поделилась результатом преображения. Она отправилась в салон и попросила изменить ей цвет волос. Долгое время вокалистка была блондинкой, но вдруг захотела перемен. Теперь дочь Валерии рыженькая.

«Как вам? Это я теперь рыжая, получается?» - обратилась Шена к поклонникам в Сети.