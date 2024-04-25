Дочь певицы Славы рассказала о воспитании сына и проблемах с карьерой. Об этом сообщает mk.ru.

Еще в 2023 году Саша Морозова пыталась построить карьеру певицы и пойти по стопам матери, однако сейчас дочь Славы передумала — она решила заняться актерским мастерством.

«Музыкальную карьеру я поставила на паузу, сейчас я учусь на актерском и понимаю, что это именно то, чего хочет моя душа. При этом быть начинающей актрисой тяжело, потому что очень много неудач», — рассказала она.

Несмотря на то, что Морозова еще учится, она уже активно ходит на кастинги, однако иногда актриса сталкивается с отказами.

«Отказы, конечно, бывают, их очень много. Я поначалу реагировала эмоционально, потом поняла: надо просто смириться», — рассказала она.

Говоря о воспитании сына и совмещении учебы, Морозова признается, что в этом ей помогает муж.

«Если он с ребенком утром, то я вечером, например. Пока я учусь в институте по субботам, он сидит с ребенком, в воскресенье мы проводим время вместе. В общем, все очень скомпенсировано», — объяснила девушка.

По словам начинающей актрисы, ее мать регулярно приезжает к маленькому Арсению и дарит ему роскошные подарки.

«Недавно ездила в Дубай и Африку и привезла оттуда массу одежды на разный возраст. Ребенок будет носить и через год, и через два. Она балует внука, да и относится к нему не так строго», — добавила она.

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