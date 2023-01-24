«Визгов было на всю Турцию»: беременная дочка Славы раскрыла свой секрет

Совсем недавно певица Слава поделилась радостным событием: ее дочь в скором времени станет мамой. Вот почему все внимание прессы приковано к звездной семье. В социальной сети Александра Морозова решила удовлетворить интерес публики и рассказала, как она узнала о своей беременности.

По словам девушки, на тот момент она находилась на отдыхе в Турции вместе с подругой. Дочка Славы еще перед отлетом сдала анализы на ХГЧ, поскольку у нее было предчувствие радостного события. Когда же ей пришли положительные результаты обследования на телефон, Александра не смогла сдержать своих эмоций и поделилась новостью с приятельницей.

«Сидим с подругой в ресторане, отдыхаем. И тут мне приходит смс-сообщение с результатами. Смотрю, а там показывает, что у меня первая неделя беременности. Визгов было на всю Турцию. Остальной мой отдых прошел на диком волнении. Я переживала и боялась лишний раз встать», — высказалась девушка.

Узнав о своем интересном положении, будущая мамочка сразу же изменила планы на отдых. Если ее подруга предпочитала экстремальные развлечение, то сама Александра решила спокойно позагорать на пляже. Все это делалось ради безопасности малыша.

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