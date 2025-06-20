Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина случайно показала шрамы на руке
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала новое фото, на котором случайно показала шрамы на руке. В комментариях пользователи предположили, что следы на теле девушки остались после падения с велосипеда в 2018 году.
Татьяна Плаксина стала вновь активно вести личный блог после возвращения к матери. Сейчас она показывает поклонникам, как играет на пианино, читает стихи и отдыхает. Недавно она разместила на своей странице снимок, на котором фотографировала пейзаж, и в кадр попала оголенная рука девушки, покрытая небольшими шрамами.
«Это она свалилась на велике, там же и зубы оставила», «Похоже на осколки стекла», «Она вроде в аварию какую-то попадала страшную – может, оттуда», - обсуждают пользователи Сети.
К слову, авария, в которую попала Плаксина, действительно была серьезная. Артистка рассказывала, что перенесла после нее шесть операций. Однако эта ситуация сблизила Татьяну с матерью. Их хорошие отношения продлились несколько лет, но в 2024 году девушка неожиданно сбежала от Любови Успенской.
Вдали от матери Татьяна записала интервью, в котором рассказала, что долгое время находилась под гнетом матери. Впрочем, после возвращения домой она забрала свои слова назад.
Ранее Татьяна Плаксина начала продавать свои картины.