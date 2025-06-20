Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина случайно показала шрамы на руке

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала новое фото, на котором случайно показала шрамы на руке. В комментариях пользователи предположили, что следы на теле девушки остались после падения с велосипеда в 2018 году.

Татьяна Плаксина стала вновь активно вести личный блог после возвращения к матери. Сейчас она показывает поклонникам, как играет на пианино, читает стихи и отдыхает. Недавно она разместила на своей странице снимок, на котором фотографировала пейзаж, и в кадр попала оголенная рука девушки, покрытая небольшими шрамами.

«Это она свалилась на велике, там же и зубы оставила», «Похоже на осколки стекла», «Она вроде в аварию какую-то попадала страшную – может, оттуда», - обсуждают пользователи Сети.