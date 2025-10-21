Дочь певицы Глюкозы закрутила роман с мужчиной, который старше на 10 лет: что о нем известно

Дочь певицы Глюкозы Лидия рассекретила новый роман. На вечеринке в Москве ее заметили в компании предпринимателя Ивана Мурашова, который на 10 лет старше нее. Подробности выяснил Super.ru.

Как сообщает СМИ, 18-летняя артистка старалась на публике не показывать чувств к Ивану, но в какой-то момент они все же поцеловались. После мероприятия они встретились у служебного выхода и уехали вместе на одной машине.

Бойфренда Лидии зовут Иван. Ему 28 лет, и он предпочитает непубличный образ жизни. Родом мужчина из Пермского края, но уже несколько лет живет в Москве. Мурашов занимается предпринимательской деятельностью и ведет деятельность по осуществлению торговли через автоматы.

К слову, официальных комментариев дочь Глюкозы по поводу личной жизни пока не давала. В 2023 году ее мама публиковала фото Лидии с каким-то парнем. Однако лицо молодого человека было скрыто, поэтому неизвестно, был ли это Иван.

Ранее в Сети раскритиковали сменившую образ певицу Глюкозу.