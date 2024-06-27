Дочь певицы Глюкозы Лидия появилась на публике в тугом корсете и с пирсингом

Дочь певицы Глюкозы вышла в свет без знаменитой мамы и удивила публику необычным нарядом. Лидия Чистякова, выступающая под псевдонимом Ray!, посетила вечеринку в тугом корсете и с пирсингом. Фото публикует Woman.ru.

Звездная наследница занимается своей карьерой и старается бывать на людях не только с мамой. Особенно ей нравятся молодежные мероприятия, где много блогеров и инфлюенсеров. Так, девушка посетила церемонию награждения победителей конкурса-премии «Будь theGirl!».

СМИ опубликовали кадр, на котором дочь Глюкозы позировала на фоне ванной, наполненной пакетиками с попкорном. Лидия была с черными волосами и отличалась от мамы, которая долгие годы верна блонду. У девушки также совершенно другой стиль – пирсинг в носу, обилие аксессуаров и необычное ожерелье на шее. Кроме того, на ней было полупрозрачное платье с вышивкой и тугой корсет, подчеркивающий ее стройную фигуру.

Отмечается, что дресс-код вечеринки был — futurewave. По словам организаторов, он отражает негласный слоган theGirl: «Вдохновляемся прошлым, живем настоящим, смотрим в будущее».

Ранее мы писали о том, что певица Глюкоза решила стать писательницей. Она презентовала свою книгу, в которой рассказала о секретах красоты и здоровья.