Дочь певца Филиппа Киркорова высмеяла отца из-за истории с «розовой кофточкой»

Дочь популярного певца Филиппа Киркорова высмеяла отца из-за его истории с «розовой кофточкой». Алла-Виктория активно ведет соцсети и публикует ролики, которые вызывают множество эмоций у поклонников.

Девочка решила снять ролик на тему того самого скандала с участием звездного папы. Алла-Виктория надела розовую футболку и нарисовала на своем лице подобие бороды, как у Киркорова. Она вставила диалог артиста с журналисткой и открывала рот, пародируя папу. Своим творчеством девочка-подросток поделилась в соцсетях.

«Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши с***ки и микрофон. Научитесь говорить сначала по-русски», – делает замечание корреспондентке Филипп.

Наследница даже не стала обрезать момент с нецензурной бранью. Ну а фанаты поддержали идею шутливого видео девочки.

«Эта бро реально троллит своего же батю», «У них семейный буллинг Киркорова», – цитирует комментаторов Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Пока сам артист не высказывался на эту тему, но известно, что он продолжает работать в России, пока его дети учатся за границей. Пока они были рядом с отцом подобных видео дети не публиковали.

Ранее мы писали о том, что дочь Филиппа Киркорова сделала сальто в школьной столовой, чем вызвала злость у сотрудников учебного заведения.