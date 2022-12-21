Дочь останется с отцом: Харламов разрешил Асмус выехать из особняка на определенных условиях

Юморист Гарик Харламов запрещает бывшей жене Кристине Асмус переезжать из особняка на Рублевке. Знакомый шоумена рассказал, с чем это связано.

По его словам, Харламов не покупает Асмус жилье по своим соображениям. Во-первых, он не хочет, чтобы актриса встречалась с другими мужчинами на глазах их общей дочери. Во-вторых, он тянет, потому что не желает появления в жизни ребенка «папы номер два». Харламов понимает, что с их отъездом встречи с дочерью станут реже.

«Если хочет уходить - может уйти, но есть условие: дочь должна быть с отцом», - сообщил источник требование Харламова.

Также он отметил, что актриса и ее дочь находятся на содержании Харламова. Заработанные деньги она тратит исключительно на себя – уходы, наряды и другое.

Ранее сообщалось, что Асмус не съезжает, так как у нее нет другого жилья. Всё, чем она владеет, это внедорожник стоимостью 7 млн рублей.