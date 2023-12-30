«Без пафоса и фальши»: Ирина Шейк приобщает дочку к зимним забавам

Ирина Шейк поставила шестилетнюю дочь на коньки. Папарацци засняли модель с ребенком на катке. Об этом сообщает The Voice.

Несмотря на то, что звезда уже долгое время живет в Нью-Йорке, она не забывает о русских новогодних традициях. Так, Ирина Шейк решила приобщить свою дочь к зимним забавам и повела ее на каток.

Девочка пока не научилась кататься на коньках, однако уже попробовала свои силы в роли фигуристки. Фотографии с ребенком разлетелись по всей Сети. На снимках видно, что Лея осталась в восторге от такого способа времяпрепровождения с мамой.

Малышка предстала перед камерами в джинсовой куртке и теплых штанах. Лея решила дополнить зимний образ пушистыми розовыми наушниками.

«Ирина – прекрасная мама, без пафоса и фальши», «Здорово, что мама так проводит время с дочерью», – комментируют пользователи Сети.

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