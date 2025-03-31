Дочь оперной певицы Ольги Перетятько уснула на ее концерте в Новосибирске

Оперная певица Ольга Перетятько дала большой концерт в Новосибирске. Выступление мировой звезды посетили муж и дочь. Правда, девочка долго не смогла восхищаться мамой и быстро уснула. Об этом сообщает aif.ru.

Как стало известно СМИ, Ольга приехала в Новосибирск впервые. Ее выступление состоялось после шоу в Гамбургской государственной опере. Артистка исполняла для российских поклонников романсы Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского и другие композиции.

В зале были замечены близкие Перетятько – ее муж Григорий Шкарупа и их четырехлетняя дочь Майя. На концерт они прилетели из Санкт-Петербурга. После каждого номера дочь звала маму и аплодировала со всеми. Но в какой-то момент утомилась и уснула. Причем так крепко, что ее не смогли разбудить даже в конце. Звезде оперы пришлось выносить спящую малышку на руках.

Отметим, что Ольга недолго провела время с семьей. Спустя три дня она вновь оставила дочь и улетела в Гамбург.

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